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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя – 5-я на 50-метровке вольным стилем, Санкович – 7-й на 50 м на спине
30.07.2017 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня проходит заключительный медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
50 м, спина
1. Камиль Лакур (Франция)
...
7. Павел Санкович (Беларусь) – 24,83
400 м, комплекс
1. Чейз Калиш (США) – 4.05,90
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,69
...
5. Александра Герасименя (Беларусь) – 24,46
400 м, комплекс
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.29,33
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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя – 5-я на 50-метровке вольным стилем, Санкович – 7-й на 50 м на спине
Сегодня проходит заключительный медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.
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