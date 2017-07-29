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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя – 5-я на 50-метровке вольным стилем, Санкович – 7-й на 50 м на спине

30.07.2017 19:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня проходит заключительный медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

50 м, спина

1. Камиль Лакур (Франция)
2. Юнья Кога (Япония)
3. Мэтт Греверс (США)

...

7. Павел Санкович (Беларусь) – 24,83

400 м, комплекс

1. Чейз Калиш (США) – 4.05,90
2. Давид Веррашто (Венгрия) – 4.08,38
3. Дайя Сето (Япония) – 4.09,14

Женщины

50 м, вольный стиль

1. Сара Шестрем (Швеция) – 23,69
2. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 23,85
3. Симоне Мануэль (США) – 23,97

...

5. Александра Герасименя (Беларусь) – 24,46

400 м, комплекс

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.29,33
2. Мирея Бельмонте (Испания) – 4.32,17
3. Сидни Пикрем (Канада) – 4.32,88

 
 
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Сегодня проходит заключительный медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.

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