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Сергей Гуренко: «Доволен тремя очками. Фрагментами показывали неплохой футбол»
30.07.2017 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Днепром» (2:1) в матче 16 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
– Доволен тремя очками. Фрагментами показывали неплохой футбол. График не самый простой у нас. Но я считаю, что даже при нем мы были готовы лучше и победили заслуженно. Конечно, доставили удовольствие болельщикам большим количеством моментов. Это тоже было неплохо.
– Выход Игнатовича связан с пропущенным мячом в Ларнаке Климовичем?
– Это ротация. Дали отдохнуть Климовичу. Вы поймите, что каждый матч – это не только физическая усталость, а еще и психологическая. Бывает, что от физической усталости легче восстановиться, чем от психологической.
– Играть с «Днепром» было сложнее, чем неделю назад?
– В регби сложная игра, а с «Днепром» – нет. Сегодняшняя игра больше напоминала регби. Были бы большие ворота :) – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Днепром» (2:1) в матче 16 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
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