Сергей Гуренко: «Доволен тремя очками. Фрагментами показывали неплохой футбол»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Днепром» (2:1) в матче 16 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Доволен тремя очками. Фрагментами показывали неплохой футбол. График не самый простой у нас. Но я считаю, что даже при нем мы были готовы лучше и победили заслуженно. Конечно, доставили удовольствие болельщикам большим количеством моментов. Это тоже было неплохо.

– Выход Игнатовича связан с пропущенным мячом в Ларнаке Климовичем?

– Это ротация. Дали отдохнуть Климовичу. Вы поймите, что каждый матч – это не только физическая усталость, а еще и психологическая. Бывает, что от физической усталости легче восстановиться, чем от психологической.

– Играть с «Днепром» было сложнее, чем неделю назад?

– В регби сложная игра, а с «Днепром» – нет. Сегодняшняя игра больше напоминала регби. Были бы большие ворота :) – сказал Гуренко.