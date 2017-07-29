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Владимир Журавель о разгроме «Минска»: «Второй круг хотим начать с чистого листа»
30.07.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Минском» (4:0) в матче 16 тура чемпионата Беларуси.
– Быстрые голы. Пускай они были с рикошетов и автоголов, но мы это заслужили. Мы оказали давление на соперника. По ходу всего матча контролировали игру на поле. Был еще ряд моментов, но использовали только один. Попробовали сегодня связку Торрес – Милевский, поменяв систему и перейдя на 4-3-3. Хотел посмотреть, как они будут дополнять друг друга на футбольном поле.
Есть положительные моменты и есть такие, над которыми стоит еще работать. Я имею в виду игру в обороне. С одним опорным тяжеловато. Ширину поля он не контролирует.
Проведенным матчем я доволен. Стартовал второй круг. Мы хотим начать с чистого листа, – сказал Журавель.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Минском» (4:0) в матче 16 тура чемпионата Беларуси.
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