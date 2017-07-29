Владимир Журавель о разгроме «Минска»: «Второй круг хотим начать с чистого листа»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Минском» (4:0) в матче 16 тура чемпионата Беларуси.

– Быстрые голы. Пускай они были с рикошетов и автоголов, но мы это заслужили. Мы оказали давление на соперника. По ходу всего матча контролировали игру на поле. Был еще ряд моментов, но использовали только один. Попробовали сегодня связку Торрес – Милевский, поменяв систему и перейдя на 4-3-3. Хотел посмотреть, как они будут дополнять друг друга на футбольном поле.

Есть положительные моменты и есть такие, над которыми стоит еще работать. Я имею в виду игру в обороне. С одним опорным тяжеловато. Ширину поля он не контролирует.

Проведенным матчем я доволен. Стартовал второй круг. Мы хотим начать с чистого листа, – сказал Журавель.