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International Champions Cup. «Рома» сыграет с «Ювентусом»
30.07.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня завершится предсезонный турнир International Champions Cup. «Рома» и «Ювентум» сыграют в пригороде Бостона, в Фоксборо, на «Джилетт Стэдиум».
International Champions Cup
Фоксборо, США
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Сегодня завершится предсезонный турнир International Champions Cup.
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