БАТЭ – «Славия» Прага. На матче ожидается аншлаг, в продаже остается 2 тыс билетов

БАТЭ в своем твиттере сообщил о том, что на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Славия» (Прага) в продаже осталось две тысячи билетов.

Напомним, матч пройдет 2 августа в Борисове и начнется в 20.00.

Первый матч завершился победой чешского клуба со счетом 1:0.

«Борисов-Арена» вмещает 13121 зрителей.