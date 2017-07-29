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БАТЭ – «Славия» Прага. На матче ожидается аншлаг, в продаже остается 2 тыс билетов
30.07.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ в своем твиттере сообщил о том, что на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Славия» (Прага) в продаже осталось две тысячи билетов.
Напомним, матч пройдет 2 августа в Борисове и начнется в 20.00.
Первый матч завершился победой чешского клуба со счетом 1:0.
«Борисов-Арена» вмещает 13121 зрителей.
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БАТЭ в своем твиттере сообщил о том, что на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Славия» (Прага) в продаже осталось две тысячи билетов.
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