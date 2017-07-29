Александр Седнев: «Очень тяжело влиять на игру, когда не знаешь, по каким правилам она будет проходить»

Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче 16 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«В первую очередь хочу поблагодарить своих футболистов за самоотдачу и веру до последних минут в то, что мы можем спасти матч.

Игру можно разделить на два участка: первый – до назначения пенальти в наши ворота, второй – численное преимущество соперника. Хотя матч мог разделиться на два участка гораздо раньше. Естественно, я о решении, которое принял арбитр в начале матча, когда сфолили на нашем футболисте. Говорю об этом уверенно, потому что видел участок, где нанесена травма.

Замена в конце матча была продиктована именно этим. Потому что икроножная мышца была сильно повреждена. Но суть не в этом. Очень тяжело влиять на игру, когда не знаешь, по каким правилам она будет проходить. Тем не менее, поздравляю соперника с победой и от чистого сердца желаю победы в еврокубковом матче. Надеюсь, что нам удастся вернуться на родной стадион и решить кадровые проблемы», – сказал Седнев.