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Неймар пройдет медобследование для «ПСЖ» в Катаре во вторник

31.07.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Неймар близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ».

Во вторник 25-летний бразилец пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб, сообщает катарское издание Al Watan.

Кроме того, в Катаре Неймар встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хеллайфи.

 
 
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Форвард «Барселоны» Неймар близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ».

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