Неймар пройдет медобследование для «ПСЖ» в Катаре во вторник

Форвард «Барселоны» Неймар близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ».

Во вторник 25-летний бразилец пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб, сообщает катарское издание Al Watan.

Кроме того, в Катаре Неймар встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хеллайфи.