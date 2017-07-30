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Неймар пройдет медобследование для «ПСЖ» в Катаре во вторник
31.07.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Неймар близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ».
Во вторник 25-летний бразилец пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб, сообщает катарское издание Al Watan.
Кроме того, в Катаре Неймар встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хеллайфи.
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Форвард «Барселоны» Неймар близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ».
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