Павел Нехайчик: «Немного разочарован. Все-таки огорчил Кондратьева – тренера, который много сделал в моей карьере»

Полузащитник «Динамо-Брест» Павел Нехайчик поделился впечатлениями после матча с «Минском» (4:0).

– Дебютный матч в основном составе и сразу гол плюс крупная победа. Что чувствуете?

– Во-первых, приятное удовлетворение, команда добилась положительного результата. Все-таки нам нужно исправлять положение в турнирной таблице. Ну и немного разочарование, все-таки огорчил Георгия Петровича – тренера, который достаточно много сделал в моей карьере.

– Много автоголов – это следствие давления?

– Команда пропускает гол в следствии каких-то ошибок. Конечно, мы нагнетали обстановку, оказывали давление на ворота соперника. Думаю, что если бы не автоголы, мы бы сами забили.

– Жаркая погода повлияла?

– Да, погода повлияла, все-таки 28 градусов. Не очень комфортно находиться на солнце плюс еще и бегать. Нам немного помогло то, что забили быстрые голы и тем самым облегчили игру.

– Как внутренние ощущения после 90 минут на такой жаре?

– Чувствую, что прибавляю с каждым днем. Лучше провести один полный матч на морально волевых качествах, затем сразу будет легче, нежели потихоньку-помаленьку вкатываться сезон, выходить по 10, 15, 20 минут

– В моменте с четвертым голом сначала Седько отборолся, затем Милевский отдал – оставалось лишь попасть по воротам?

– В любом случае команда забивает гол, а не какой-то конкретный футболист, поэтому вся команда наработала на это гол.

– В личном плане он раскрепостит вас?

– Я думаю, эта крупная победа раскрепостит прежде всего не конкретно меня, а именно команду. Мы поверим в свои силы, что можем добиваться положительного результата с любым соперником, – сказал Нехайчик.