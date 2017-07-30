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Сегодня Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов

31.07.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня форвард «Реала» Криштиану Роналду должен явиться на заседание суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов.

32-летний португалец обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

Ранее сообщалось, что если Роналду будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 млн евро.

 
 
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Сегодня форвард «Реала» Криштиану Роналду должен явиться на заседание суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов.

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