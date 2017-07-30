|
Сегодня Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов
31.07.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня форвард «Реала» Криштиану Роналду должен явиться на заседание суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов.
32-летний португалец обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.
Ранее сообщалось, что если Роналду будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 млн евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня форвард «Реала» Криштиану Роналду должен явиться на заседание суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии