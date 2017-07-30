Нивалдо Феррейра: «Матч с «Крумкачамi»? Надо работать, забивать, выигрывать. Брать три очка обязательно»

Нападающий «Динамо-Брест» Нивалдо Феррейра, забивший свой дебютный гол в составе брестчан, поделился впечатлениями от матча с «Минском» (4:0).

– Сегодня все было хорошо. 4:0, настроение хорошее. Мы много работали и сейчас понимаем друг друга. Новая система, много новых футболистов... Я очень рад первому голу и хочу забить больше, помогать команде. Мы хорошая, сильная команда. Сейчас надо работать и посмотреть, что не получилось, а что получилось. Мы проделаем хорошую работу и хотим получить большее. Сегодня спасибо болельщикам, атмосфера очень хорошая. Я очень рад.

– Показалось, что игра была очень легкой. Быстрый гол, в итоге 4:0. Как чувствовалось на поле?

– Я не буду говорить, что это было легко. Мы играли в три нападающих: я, Милевский и Чино. Попробовали играть в прессинг. Получилось, что и говорить. Сегодня все получилось. По игре не легко, но были моменты и мы их реализовывали.

– Играли Милевский, Чино и ты, но забивали футболисты «Минска». Было ли в карьере столько автоголов и ты ли забил первый гол, потому что возникают вопросы?

– Это футбол, такое бывает. Второй гол – это смешной гол. Мы прессинговали, а они начали паниковать. Забил я. Чино ударил по воротам и я подставился. Это мой гол.

– Немного о твоем взаимодействии с Милевским и Торресом. Как тебе играется рядом с такими футболистами?

– Торрес и Милевский – это хорошие футболисты. Техника и мышление очень хороши. У Милевского последний пас очень хорош. Для нападающего это хорошо, потому что одну-две передачи за матч ты точно получишь. Очень удобно, когда есть такие футболисты, как Милевский и Торрес. Для меня это супер.

– Сегодня было 28 градусов. Белорусские игроки говорят о том, что некомфортно. Для тебя, как для бразильца, это идеальная температура?

– Я бразилец, просто не живу в Бразилии. Почти шесть лет я играл в Казахстане, России, живу в Украине. Для меня – без проблем, чувствовал себя хорошо. Конечно, тяжело, когда сильно жарко. Надо воды много пить.

– Две крупные победы подряд, следующий матч снова домашний, через неделю. Такая серия, как думаешь, продолжится в матче против «Крумкачей»?

– Это другой матч. Сейчас у нас есть время. Надо работать, забивать, выигрывать. Других слов нет. Три очка надо обязательно, – заявил форвард.