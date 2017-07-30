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«МЮ» согласовал контракт с Орье
31.07.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен приобрести правого защитника «ПСЖ» Сержа Орье.
Сообщается, что манкунианцы договорились с 24-летним ивуарийцем об условиях контракта.
Парижский клуб разрешил Орье вести переговоры с «МЮ» после приобретения защитника Дани Алвеса.
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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему намерен приобрести правого защитника «ПСЖ» Сержа Орье.
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