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Представитель СОК «Олимпийский»: «Только после выполнения еще очень многих работ и проведения аттестации АБФФ мы будем рады видеть наши футбольные клубы, в том числе высшей лиги»

31.07.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Информация Tribuna.com о том, что стадион СОК «Олимпийский» уже может принимать матчи высшей лиги, оказалась преждевременной. Об этом сообщила начальник управления реализации спортивных услуг спорткомплекса Наталья Нимера. Работы по реконструкции стадиона ведутся, однако на данный момент они не завершены.

«В настоящее время мы проводим реконструкцию стадиона с искусственным покрытием – произведена замена синтетического покрытия, установлены козырьки над одной из трибун, смонтирована площадка для СМИ, установлено видеонаблюдение. За счет собственных средств планируется замена сидений. И только после выполнения еще очень многих работ и проведения аттестации АБФФ мы будем рады видеть наши футбольные клубы (в том числе высшей лиги) для проведения матчей чемпионата Беларуси», – сказала Нимера.

 
 
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Информация Tribuna.com о том, что стадион СОК «Олимпийский» уже может принимать матчи высшей лиги, оказалась преждевременной.

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