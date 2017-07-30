«Барселона» проведет переговоры по Дибале, трансфер оценивается в 110 млн евро

«Барселона» по-прежнему намерена приобрести форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Сообщается, что в ближайшее время спортивный директор каталонцев Арьедо Брайда проведет переговоры с генеральным директором туринцев Беппе Мароттой о переходе 23-летнего аргентинца.

При этом трансфер Дибалы оценивается в 110 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» готова заплатить за Дибалу 120 млн отступных.