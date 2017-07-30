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Рейтинг WTA. Саснович в Топ-100, Соболенко – 121-я, Говорцова – 149-я, Азаренко – 204-я

31.07.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам игровой недели чемпионка Баштада Катерина Синякова вернулась в Топ-40, а чемпионка Наньчана Шуай Пэн – в Топ-30.

Финалистка Наньчана Нао Хибино поднялась на 20 позиций и приблизилась к возвращению в Топ-70, а полуфиналистка Баштада 21-летняя Элиза Мертенс вошла в Топ-50, установив личный рекорд.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 31 июля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Каролина Плишкова (Чехия) 6751
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5770
3 (3) Анжелик Кербер (Германия) 5626
4 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4991
5 (5) Элина Свитолина (Украина) 4935
6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4860
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4665
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4410
9 (9) Винус Уильямс (США) 4052
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3940
17 (19) Елена Веснина (Россия) 2121
18 (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2025
23 (32) Шуай Пэн (Китай) 1755
36 (33) Дарья Касаткина (Россия) 1331
39 (56) Катерина Синякова (Чехия) 1305
47 (55) Элиза Мертенс (Бельгия) 1188
58 (59) Екатерина Макарова (Россия) 1025
65 (67) Наталья Вихлянцева (Россия) 933
72 (92) Нао Хибино (Япония) 797
95 (91) Александра Саснович (Беларусь) 648
121 (188) Арина Соболенко (Беларусь) 500
149 (144) Ольга Говорцова (Беларусь) 357
171 (173) Мария Шарапова (Россия) 310
204 (203) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

 

 
 
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По итогам игровой недели чемпионка Баштада Катерина Синякова вернулась в Топ-40, а чемпионка Наньчана Шуай Пэн – в Топ-30.

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