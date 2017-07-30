Рейтинг WTA. Саснович в Топ-100, Соболенко – 121-я, Говорцова – 149-я, Азаренко – 204-я

По итогам игровой недели чемпионка Баштада Катерина Синякова вернулась в Топ-40, а чемпионка Наньчана Шуай Пэн – в Топ-30.

Финалистка Наньчана Нао Хибино поднялась на 20 позиций и приблизилась к возвращению в Топ-70, а полуфиналистка Баштада 21-летняя Элиза Мертенс вошла в Топ-50, установив личный рекорд.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 31 июля 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Каролина Плишкова (Чехия) 6751 2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5770 3 (3) Анжелик Кербер (Германия) 5626 4 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4991 5 (5) Элина Свитолина (Украина) 4935 6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4860 7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4665 8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4410 9 (9) Винус Уильямс (США) 4052 10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3940 17 (19) Елена Веснина (Россия) 2121 18 (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2025 23 (32) Шуай Пэн (Китай) 1755 36 (33) Дарья Касаткина (Россия) 1331 39 (56) Катерина Синякова (Чехия) 1305 47 (55) Элиза Мертенс (Бельгия) 1188 58 (59) Екатерина Макарова (Россия) 1025 65 (67) Наталья Вихлянцева (Россия) 933 72 (92) Нао Хибино (Япония) 797 95 (91) Александра Саснович (Беларусь) 648 121 (188) Арина Соболенко (Беларусь) 500 149 (144) Ольга Говорцова (Беларусь) 357 171 (173) Мария Шарапова (Россия) 310 204 (203) Виктория Азаренко (Беларусь) 270