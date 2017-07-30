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Рейтинг WTA. Саснович в Топ-100, Соболенко – 121-я, Говорцова – 149-я, Азаренко – 204-я
31.07.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам игровой недели чемпионка Баштада Катерина Синякова вернулась в Топ-40, а чемпионка Наньчана Шуай Пэн – в Топ-30.
Финалистка Наньчана Нао Хибино поднялась на 20 позиций и приблизилась к возвращению в Топ-70, а полуфиналистка Баштада 21-летняя Элиза Мертенс вошла в Топ-50, установив личный рекорд.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 31 июля 2017
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По итогам игровой недели чемпионка Баштада Катерина Синякова вернулась в Топ-40, а чемпионка Наньчана Шуай Пэн – в Топ-30.
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