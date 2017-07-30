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«Торпедо-БелАЗ» подарил Жодино шесть уличных тренажеров

31.07.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Торпедо-БелАЗ» принял участие в субботнике, проводимым с целью обустройства дворовых территорий, детских и спортивных площадок Жодино.

На собранные средства клубом были приобретены шесть уличных тренажеров производства ОАО «БелАЗ» и переданы городу.

«Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус с проживающими в Жодино футболистами побывали во дворе дома №2 по улице Рокоссовского, где установлены тренажеры, и убедились, что комплекс готов к приему приверженцев здорового образа жизни и просто местной детворы», – сообщает официальный сайт клуба.

«Торпедо-БелАЗ» подарил Жодино шесть уличных тренажеров

«Торпедо-БелАЗ» подарил Жодино шесть уличных тренажеров

 
 
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«Торпедо-БелАЗ» принял участие в субботнике, проводимым с целью обустройства дворовых территорий, детских и спортивных площадок Жодино.

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