«Торпедо-БелАЗ» подарил Жодино шесть уличных тренажеров

«Торпедо-БелАЗ» принял участие в субботнике, проводимым с целью обустройства дворовых территорий, детских и спортивных площадок Жодино.

На собранные средства клубом были приобретены шесть уличных тренажеров производства ОАО «БелАЗ» и переданы городу.

«Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус с проживающими в Жодино футболистами побывали во дворе дома №2 по улице Рокоссовского, где установлены тренажеры, и убедились, что комплекс готов к приему приверженцев здорового образа жизни и просто местной детворы», – сообщает официальный сайт клуба.







