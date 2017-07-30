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Астрашапкин, Сельвесюк и еще 20 игроков в составе БГК имени Мешкова отправились на сбор в Словению
31.07.2017 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК имени Мешкова отправился в Словению.
В курортном городке Подчетртек команда проведет десятидневный подготовительный сбор.
В выездном списке Сергея Бебешко 22 гандболиста:
Вратари: Иван Пешич, Иван Мацкевич, Виталий Черепенько;
Угловые: Денис Рутенко, Андрей Юринок, Любо Вукич, Райко Проданович, Симон Разгор;
Полусредние: Андрей Ященко, Олег Астрашапкин, Константин Игропуло, Павел Горак, Петар Джорджич, Сергей Шилович;
Линейные: Вид Потеко, Растко Стойкович, Вячеслав Шумак, Артем Сельвесюк;
Разыгрывающие: Артем Кулак, Александр Шкуринский, Владислав Наумук, Дмитрий Никуленков.
Сбор в Словении команда планирует отработать в режиме двухразовых тренировок. С утра – стадион и тренажерный зал, вечером – игровая тренировка.
В программе сбора – четыре товарищеских матча.
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БГК имени Мешкова отправился в Словению.
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