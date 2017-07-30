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Соловей покинул «Торпедо-БелАЗ»
31.07.2017 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Андрей Соловей и «Торпедо-БелАЗ» расторгли контракт по соглашению сторон.
Соловей выступал за жодинский клуб с 2016 года, за основной состав провел семь игр чемпионата Беларуси.
В нынешнем сезоне на счету полузащитника 9 мячей в 7 матчах турнира дублеров. Подробную статистику смотрите
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Полузащитник Андрей Соловей и «Торпедо-БелАЗ» расторгли контракт по соглашению сторон.
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