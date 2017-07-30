Соловей покинул «Торпедо-БелАЗ»

Полузащитник Андрей Соловей и «Торпедо-БелАЗ» расторгли контракт по соглашению сторон.

Соловей выступал за жодинский клуб с 2016 года, за основной состав провел семь игр чемпионата Беларуси.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 9 мячей в 7 матчах турнира дублеров. Подробную статистику смотрите здесь.