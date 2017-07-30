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Единая лига ВТБ. Виталий Лютыч перешел в «Енисей»
31.07.2017 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Виталий Лютыч (25 лет, 198 см) подписал соглашение с «Енисеем», сообщает официальный сайт красноярского клуба.
В прошлом сезоне Лютыч был одним из лидеров эстонского «Калева». В матчах Единой лиги ВТБ форвард набирал в среднем по 14,7 очка и 3,8 подбора за 27 минут на паркете.
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Форвард сборной Беларуси Виталий Лютыч (25 лет, 198 см) подписал соглашение с «Енисеем», сообщает официальный сайт красноярского клуба.
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