Сегодня Азаренко исполнилось 28 лет

Белорусской теннисистке Виктории Азаренко исполнилось 28 лет.

Азаренко является экс-первой ракеткой мира в одиночном разряде.

На счету спортсменки два титула на турнирах большого шлема в одиночном разряде Australian Open (2012, 2013). Также она завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде и золотую медаль в миксте с Максимом Мирным на Олимпиаде 2012 в Лондоне. Азаренко имеет в активе два титула большого шлема в миксте US Open 2007 c Максимом Мирным и Roland Garros 2008 с Бобом Брайаном.