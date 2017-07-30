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Сегодня Азаренко исполнилось 28 лет
31.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусской теннисистке Виктории Азаренко исполнилось 28 лет.
Азаренко является экс-первой ракеткой мира в одиночном разряде.
На счету спортсменки два титула на турнирах большого шлема в одиночном разряде Australian Open (2012, 2013). Также она завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде и золотую медаль в миксте с Максимом Мирным на Олимпиаде 2012 в Лондоне. Азаренко имеет в активе два титула большого шлема в миксте US Open 2007 c Максимом Мирным и Roland Garros 2008 с Бобом Брайаном.
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Белорусской теннисистке Виктории Азаренко исполнилось 28 лет.
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