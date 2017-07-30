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БАТЭ – «Славия» Прага. В продаже осталось около 1500 билетов
31.07.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
На ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Славия» (Прага) в продаже осталось около 1500 билетов.
Напомним, игра пройдет 2 августа в Борисове и начнется в 20.00.
Первый матч завершился победой чешского клуба со счетом 1:0.
«Борисов-Арена» вмещает 13121 зрителей.
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На ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Славия» (Прага) в продаже осталось около 1500 билетов.
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