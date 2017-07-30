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«Ак Барс» подписал 2-летний контракт с Марковым
31.07.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Монреаля» Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе».
Казанский клуб заключил с 38-летним хоккеистом контракт на два года.
Марков уже прибыл в Казань и присоединился к новой команде, за которую он будет выступать под 79-м номером.
В составе «Монреаля» россиянин провел 16 сезонов – с 2000 по 2017 год.
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Защитник «Монреаля» Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе».
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