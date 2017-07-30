ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ПСЖ» может организовать парад в Париже во время представления Неймара

31.07.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«ПСЖ» рассматривает варианты представления форварда «Барселоны» Неймара, который близок к переходу в парижский клуб.

Руководители парижан добились разрешения городских властей организовать парад на улицах города, сообщает Get French Football News со ссылкой на Europe 1.

Также есть вариант представления 25-летнего бразильского нападающего на домашнем стадионе «Парк де Пренс».

 

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«ПСЖ» рассматривает варианты представления форварда «Барселоны» Неймара, который близок к переходу в парижский клуб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В Минске задержали двух напавших на букмекерскую контору
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика