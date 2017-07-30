В Минске задержали двух напавших на букмекерскую контору

Правоохранители Минска задержали 22-летнего и 23-летнего мужчин, которые подозреваются в нападении на букмекерскую контору на улице Филимонова 29 января 2016 года. Расследованием дела занимается Партизанский (города Минска) районный отдел Следственного комитета.

По данным следствия, около десяти часов вечера двое мужчин решили ограбить букмекерскую контору. Один из них встал у входа, а второй зашел в помещение конторы. В кармане куртки он имел пневматический пистолет, внешне похожий на пистолет Макарова. Он положил оружие на прилавок и потребовал у работницы деньги. Под угрозой оружия женщина отдала из кассы более 1800 рублей. Забрав деньги, мужчины скрылись.

Правоохранители изъяли с места происшествия записи видеокамер, по которым пытались найти грабителей.

Сообщается, что подозреваемых задержали на днях. Их взяли под стражу. Обоим предъявлено обвинение в разбое.

Сейчас идут следственные действия с участием обвиняемых.