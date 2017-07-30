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RMC Sport: «ПСЖ» в среду объявит о трансфере Неймара
31.07.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».
Парижане, скорее всего, объявят о трансфере 25-летнего бразильского форварда в среду.
Ранее сообщалось, что во вторник Неймар пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб.
Ожидается, что «ПСЖ» выкупит Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро.
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Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».
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