ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

RMC Sport: «ПСЖ» в среду объявит о трансфере Неймара

31.07.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

Парижане, скорее всего, объявят о трансфере 25-летнего бразильского форварда в среду.

Ранее сообщалось, что во вторник Неймар пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб.

Ожидается, что «ПСЖ» выкупит Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро.

 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Эксклюзивное интервью Дуги Бримсона в сегодняшнем выпуске «Времени футбола»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика