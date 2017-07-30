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Эксклюзивное интервью Дуги Бримсона в сегодняшнем выпуске «Времени футбола»

31.07.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 23.15 в эфире телеканала «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

«Все главные события 16 тура высшей лиги Беларуси: крупные победы «Шахтера», БАТЭ и «Динамо» Брест; невероятный матч «Витебск» – «Крумкачы», нереальные погодные условия в Мозыре, выход в плюс «Ислочи» и рабочая виктория с неоднозначным судейством минского «Динамо».

Не забываем об еврокубках: БАТЭ ждет в гости пражскую «Славию» в Лиге чемпионов, а «Динамо» Минск принимает АЕК Ларнака в Лиге Европы.

Эксклюзивное интервью с Дуги Бримсоном – прилагается», – написал Ходасевич.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня в 23.15 в эфире телеканала «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

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