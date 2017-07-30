Эксклюзивное интервью Дуги Бримсона в сегодняшнем выпуске «Времени футбола»

Сегодня в 23.15 в эфире телеканала «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

«Все главные события 16 тура высшей лиги Беларуси: крупные победы «Шахтера», БАТЭ и «Динамо» Брест; невероятный матч «Витебск» – «Крумкачы», нереальные погодные условия в Мозыре, выход в плюс «Ислочи» и рабочая виктория с неоднозначным судейством минского «Динамо».

Не забываем об еврокубках: БАТЭ ждет в гости пражскую «Славию» в Лиге чемпионов, а «Динамо» Минск принимает АЕК Ларнака в Лиге Европы.

Эксклюзивное интервью с Дуги Бримсоном – прилагается», – написал Ходасевич.