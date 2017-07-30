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Роналду отказался от общения с прессой после суда по делу о неуплате налогов
31.07.2017 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в суде Посуэло-де-Алакрон дал показания по делу о неуплате налогов.
32-летний португалец отказался от общения с прессой после заседания. Его комментарий по делу ожидало 215 человек.
Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.
Если Роналду будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 млн евро.
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в суде Посуэло-де-Алакрон дал показания по делу о неуплате налогов.
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