МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" заключил контракт с канадским нападающим Джастином Фонтейном, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".



© Sputnik / Виктор Толочко Минское "Динамо" победило рижан и заняло 5-е место на Кубке столицы

"Односторонний контракт, рассчитанный на один сезон, с "Динамо-Минск"подписал канадский нападающий Джастин Фонтейн" — говорится в сообщении.

Форвард ранее выступал в АХЛ и НХЛ. В сильнейшей хоккейной лиге планеты Фонтейн защищал цвета "Миннесоты". Канадец провел за "дикарей" три сезона — с 2013 по 2016 годов. В НХЛ на его счету 197 матчей, 27 заброшенных шайб, 41 результативная передача. Последний сезон нападающий провел "Нью-Йорк Рейнджерс", затем в "Эдмонтон Ойлерс". Однако выступал только в АХЛ, за "Хартфорд" и "Бейкерсфилд".

"Эксперты характеризуют 29-летнего Фонтейна, как мастеровитого нападающего, ориентированного на атаку, отмечают его бросок и хорошо развитый голевой инстинкт", — рассказали в "Динамо".

В настоящее время в составе "бело-синих" три легионера: голкипер Юнас Энрот (Швеция), Роб Клинкхаммер (Канада) и Фонтейн. Ожидается, что в команду придут еще два иностранных хоккеиста. Главным тренером "зубров" является канадский специалист Горди Дуайер.

Напомним, на минувшей неделе в белорусской столице состоялся предсезонный турнир "Кубок Минска", участие в котором приняли "Юность" и пять команд КХЛ, в том числе "бело-синие". Подопечные Дуайера заняли пятое место, а победу в турнире праздновали хоккеисты ярославского "Локомотива" .

В августе минчане примут участие еще в одном подготовительном турнире — Кубке Латвийских железных дорог. Первый матч в сезоне КХЛ "динамовцы" проведут 23 августа на "Минск-Арене" против финского "Йокерита".