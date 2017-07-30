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КХЛ. Канадский нападающий Фонтэйн подписал контракт с минским «Динамо»

31.07.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Канадский нападающий Джастин Фонтэйн подписал односторонний контракт с минским «Динамо».

Соглашение рассчитано на один сезон.

По окончании университета Фонтэйн перешел в «Хьюстон Аэрос» их АХЛ, являвшийся фарм-клубом «Миннесоты Уайлд». Во второй по силе североамериканской лиге форвард набрал 55 (16+39) очков в первый сезон и 64 (26+38) – во второй.

За «Миннесоту» Фонтэйн выступал на протяжении трех сезонов, с 2013 по 2016 годы. В НХЛ на его счету 197 матчей, 27 заброшенных шайб, 41 результативная передача. Последний сезон по статистике стал для хоккеиста худшим. Он перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», затем в «Эдмонтон Ойлерс». Однако выступал только в АХЛ, за «Хартфорд» и «Бейкерсфилд».

 
 
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Канадский нападающий Джастин Фонтэйн подписал односторонний контракт с минским «Динамо».

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