КХЛ. Канадский нападающий Фонтэйн подписал контракт с минским «Динамо»

Канадский нападающий Джастин Фонтэйн подписал односторонний контракт с минским «Динамо».

Соглашение рассчитано на один сезон.

По окончании университета Фонтэйн перешел в «Хьюстон Аэрос» их АХЛ, являвшийся фарм-клубом «Миннесоты Уайлд». Во второй по силе североамериканской лиге форвард набрал 55 (16+39) очков в первый сезон и 64 (26+38) – во второй.

За «Миннесоту» Фонтэйн выступал на протяжении трех сезонов, с 2013 по 2016 годы. В НХЛ на его счету 197 матчей, 27 заброшенных шайб, 41 результативная передача. Последний сезон по статистике стал для хоккеиста худшим. Он перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс», затем в «Эдмонтон Ойлерс». Однако выступал только в АХЛ, за «Хартфорд» и «Бейкерсфилд».