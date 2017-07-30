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БАТЭ – «Славия» Прага. «Макслайн» не верит в победу борисовчан
31.07.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду состоится ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и пражской «Славией».
БК «Макслайн» не верит в победу борисовчан. Коэффициент на победу БАТЭ
Напомним, поединок начнется 2 августа в 20.00 по белорусскому
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В среду состоится ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и пражской «Славией».
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