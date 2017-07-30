Максим Жавнерчик: «В БАТЭ прошла не вся моя футбольная карьера, поэтому не вижу ничего зазорного в переходе в минское «Динамо»

Защитник Максим Жавнерчик прокомментировал свой переход в минское «Динамо».

– Довольно стремительно развивались новости вокруг твоей фамилии: еще утром ты расторг контракт с БАТЭ, а сейчас – подписываешь контракт с «Динамо».

– Обычно, все так быстро и неожиданно получается. На данный момент я рад, что вопрос моего перехода удалось решить быстро и оперативно, без каких-либо проблем.

– Ты переходишь в стан принципиального соперника борисовчан.

– «Динамо» и БАТЭ всю жизнь были конкурентами, но ведь также можно сказать про «Шахтер» и другие клубы. В Борисове прошла не вся моя футбольная карьера, поэтому не вижу ничего зазорного в этом переходе, для меня это новый этап карьере, новый вызов – не более того.

– Наверняка, в команде ты уже со многими знаком?

– Да, с большей частью команды я уже пересекался, надеюсь, что вливание в коллектив пройдет максимально быстро. Да, понадобится время, для того чтобы наладить взаимопонимание и привыкнуть к новым требованиям. Со своей стороны, постараюсь сделать все, чтобы втянуться как можно быстрее.

– В четверг «Динамо» ждет важнейший матч.

– В футбольной истории хватает случаев, когда команда отыгрывалась со счета 0:2. У нас есть 90 минут, а дальше, если придется – дополнительное время. Моменты у «Динамо» обязательно будут, нужно только воспользоваться ими. Если везение будет на нашей стороне, то все должно получиться. Плюс родные стены обязательно помогут нам – это в любом случае дополнительные положительные эмоции, – сказал Жавнерчик.