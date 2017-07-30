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КХЛ. Граньяни продлил контракт с минским «Динамо»
31.07.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Марк-Андре Граньяни продлил контракт с минским «Динамо» на один сезон.
Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате Граньяни набрал 37 (4+33) баллов, что стало повторением клубного рекорда для игроков его амплуа.
Подробную статистику защитника смотрите
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Защитник Марк-Андре Граньяни продлил контракт с минским «Динамо» на один сезон.
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