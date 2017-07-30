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КХЛ. Граньяни продлил контракт с минским «Динамо»

31.07.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Марк-Андре Граньяни продлил контракт с минским «Динамо» на один сезон.

Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате Граньяни набрал 37 (4+33) баллов, что стало повторением клубного рекорда для игроков его амплуа.

Подробную статистику защитника смотрите здесь.

 
 
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Защитник Марк-Андре Граньяни продлил контракт с минским «Динамо» на один сезон.

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