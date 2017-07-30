МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с канадским защитником Марком Андре-Граньяни, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Граньяни подписал контракт с "зубрами" 1 августа 2016 года. В прошлом сезоне защитник набрал в регулярном чемпионате КХЛ 37 (4+33) баллов. Этот результат повторением клубного рекорда для игроков его амплуа.

"Самый результативный защитник прошлого сезона останется в Минске еще на год!" — рассказали в клубе.

Ранее "Динамо" сообщило о подписании контракта с соотечественников Граньяни Джастином Фонтейном.

Таким образом, в составе "зубров" уже четыре легионера: голкипер Юнас Энрот (Швеция), Роб Клинкхаммер (Канада), Фонтейн и Граньяни. Ожидается, что руводство "Динамо" намерено подписать еще одного иностранного. Главным тренером "зубров" является канадский специалист Горди Дуайер.