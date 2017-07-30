ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккей: минское "Динамо" сохранило своего лучшего защитника

31.07.2017 16:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с канадским защитником Марком Андре-Граньяни, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Хоккей: минское "Динамо" сохранило своего лучшего защитника
© Sputnik/
Хоккейное "Динамо-Минск" подписало еще одного канадца

Граньяни подписал контракт с "зубрами" 1 августа 2016 года. В прошлом сезоне защитник набрал в регулярном чемпионате КХЛ 37 (4+33) баллов. Этот результат повторением клубного рекорда для игроков его амплуа.

"Самый результативный защитник прошлого сезона останется в Минске еще на год!" — рассказали в клубе.

Ранее "Динамо" сообщило о подписании контракта с соотечественников Граньяни Джастином Фонтейном.

Таким образом, в составе "зубров" уже четыре легионера: голкипер Юнас Энрот (Швеция), Роб Клинкхаммер (Канада), Фонтейн и Граньяни. Ожидается, что руводство "Динамо" намерено подписать еще одного иностранного. Главным тренером "зубров" является канадский специалист Горди Дуайер.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с канадским защитником Марком Андре-Граньяни, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих". ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Граньяни продлил контракт с минским «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика