|
Хоккей: минское "Динамо" сохранило своего лучшего защитника
31.07.2017 16:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с канадским защитником Марком Андре-Граньяни, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".
Граньяни подписал контракт с "зубрами" 1 августа 2016 года. В прошлом сезоне защитник набрал в регулярном чемпионате КХЛ 37 (4+33) баллов. Этот результат повторением клубного рекорда для игроков его амплуа.
"Самый результативный защитник прошлого сезона останется в Минске еще на год!" — рассказали в клубе.
Ранее "Динамо" сообщило о подписании контракта с соотечественников Граньяни Джастином Фонтейном.
Таким образом, в составе "зубров" уже четыре легионера: голкипер Юнас Энрот (Швеция), Роб Клинкхаммер (Канада), Фонтейн и Граньяни. Ожидается, что руводство "Динамо" намерено подписать еще одного иностранного. Главным тренером "зубров" является канадский специалист Горди Дуайер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с канадским защитником Марком Андре-Граньяни, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих". ...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии