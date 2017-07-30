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Роналду заявил на суде, что невиновен и явился на заседание только из-за своей репутации

31.07.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны подробности заседания суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов Криштиану Роналду.

32-летний нападающий «Реала» выступал около полутора часов и заявил, что он не виновен.

Форвард сказал, что присутствует на заседании только из-за своей репутации.

«Если бы меня звали не Криштиану Роналду, то меня бы здесь не было», – цитирует Marca слова игрока со ссылкой на La Sexta.

Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

 
 
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Стали известны подробности заседания суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов Криштиану Роналду.

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