МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусский защитник Максим Жавнерчик после ухода из борисовского БАТЭ нашел работу в минском "Динамо", сообщили Sputnik в пресс-службе столичного футбольного клуба.

В понедельник пресс-служба БАТЭ сообщила о расторжении контракта с футболистом по соглашению сторон.

"Сегодня минское "Динамо" подписало контракт с защитником Максимом Жавнерчиком", — рассказали в клубе.

Как отметил сам футболист, он рад тому, что вопрос его перехода "удалось решить быстро и оперативно, без каких-либо проблем". Жавнерчик добавил, что трансфер в "Динамо" для него это новый этап в карьере. "Новый вызов — не более того", — пояснил он.

"Мы рады приветствовать Максима в наших рядах и желаем ему успешного выступления в составе минского "Динамо", — заключили в пресс-службе "бело-синих".

Многие болельщики связали уход Жавнерчика из БАТЭ с его высказыванием после поединка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против ереванского "Алашкерта" (1:1) . "В любом случае, если будет провалена еврокампания, то нужно или футболистов разгонять, или тренеров. Другого варианта нет. Это будет правильным решением", — сказал футболист.

После этого Жавнерчик не принимал участие в ответном поединке в столице Армении (3:1) , а также не играл против пражской "Славии" (1:0) в рамках третьего отборочного раунда ЛЧ. Сообщалось, что 32-летний футболист был травмирован.