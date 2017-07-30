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Жавнерчик ушел из БАТЭ и стал игроком минского "Динамо"

31.07.2017 17:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусский защитник Максим Жавнерчик после ухода из борисовского БАТЭ нашел работу в минском "Динамо", сообщили Sputnik в пресс-службе столичного футбольного клуба.

В понедельник пресс-служба БАТЭ сообщила о расторжении контракта с футболистом по соглашению сторон.

"Сегодня минское "Динамо" подписало контракт с защитником Максимом Жавнерчиком", — рассказали в клубе.

Как отметил сам футболист, он рад тому, что вопрос его перехода "удалось решить быстро и оперативно, без каких-либо проблем". Жавнерчик добавил, что трансфер в "Динамо" для него это новый этап в карьере. "Новый вызов — не более того", — пояснил он.

"Мы рады приветствовать Максима в наших рядах и желаем ему успешного выступления в составе минского "Динамо", — заключили в пресс-службе "бело-синих".

Многие болельщики связали уход Жавнерчика из БАТЭ с его высказыванием после поединка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против ереванского "Алашкерта" (1:1). "В любом случае, если будет провалена еврокампания, то нужно или футболистов разгонять, или тренеров. Другого варианта нет. Это будет правильным решением", — сказал футболист.

После этого Жавнерчик не принимал участие в ответном поединке в столице Армении (3:1), а также не играл против пражской "Славии" (1:0) в рамках третьего отборочного раунда ЛЧ. Сообщалось, что 32-летний футболист был травмирован. 

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник назвал свой переход в стан "динамовцев" новым вызов и готов помочь команде в четверг в матче против АЕКа из Ларнака.

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