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Матич перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»
31.07.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контракт с футболистом подписан по схеме «3+1». Серб будет выступать за манкунианцев под 31-м номером.
Сумма трансфера составит
Подробную статистику выступлений 28-летнего игрока вы можете посмотреть
Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Неманьи Матича.
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