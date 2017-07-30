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Минское "Динамо" за день заключило контракты с двумя канадцами
31.07.2017 19:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал во вторник два контракта с канадскими игроками — нападающим Джастином Фонтейном и защитником Марком-Андре Граньяни, сообщает Sputnik.
До старта десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) осталось меньше месяца. Первый матч в регулярном чемпионате минчане проведут на своем льду против финского "Йокерита" 23 августа. Однако состав "зубров" еще до конца не укомплектован. Неделю назад главный тренер команды Горди Дуайер в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что у "динамовцев" должно быть пять легионеров. "Думаю, идеальное сочетание для старта: три нападающих, защитник и вратарь", — сказал специалист. На тот момент, у "зубров" было два хоккеиста с иностранными паспортами: шведский голкипер Юнас Энрот и нападающий Роб Клинкхаммер из Канады.
В понедельник, 31 июля, пресс-служба команды в течение нескольких минут сообщило о подписании еще двоих зарубежных хоккеистом.
Если учитывать слова Дуайера, то в скором времени в стан "зубров" должен прийти еще один форвард. Кто это будет, бояться предположить даже СМИ.
К слову, после завершения Чемпионата мира по хоккею-2017, где сборная Беларуси с трудом сохранила прописку в элитном дивизионе, глава наблюдательного совета "Динамо" Игорь Шуневич высказал президента страны Александру Лукашенко идею о полном отказе от помощи легионеров. Глава государства поддержал инициативу, однако после этого высказывались различные схемы, согласно которым минчане должны раз и навсегда отказаться от иностранцев, в том числе в тренерском штабе, но со временем.
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал во вторник два контракта с канадскими игроками — нападающим Джастином Фонтейном и защитником...
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