МИНСК, 31 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал во вторник два контракта с канадскими игроками — нападающим Джастином Фонтейном и защитником Марком-Андре Граньяни, сообщает Sputnik.

До старта десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) осталось меньше месяца. Первый матч в регулярном чемпионате минчане проведут на своем льду против финского "Йокерита" 23 августа. Однако состав "зубров" еще до конца не укомплектован. Неделю назад главный тренер команды Горди Дуайер в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что у "динамовцев" должно быть пять легионеров. "Думаю, идеальное сочетание для старта: три нападающих, защитник и вратарь", — сказал специалист. На тот момент, у "зубров" было два хоккеиста с иностранными паспортами: шведский голкипер Юнас Энрот и нападающий Роб Клинкхаммер из Канады.

В понедельник, 31 июля, пресс-служба команды в течение нескольких минут сообщило о подписании еще двоих зарубежных хоккеистом. Первым стал 29-летний канадец Джастин Фонтейн, выступавший в НХЛ и АХЛ . Вторым защитник Марк-Андре Граньяни, знакомый минским болельщикам по прошлому сезону. Напомним, в прошлом году он стал лучшим среди защитников по системе гол+пас — 37 очков (4+33). И в этом сезоне должен будет помочь команде в атаке, в частности в реализации большинства.

Если учитывать слова Дуайера, то в скором времени в стан "зубров" должен прийти еще один форвард. Кто это будет, бояться предположить даже СМИ.

К слову, после завершения Чемпионата мира по хоккею-2017, где сборная Беларуси с трудом сохранила прописку в элитном дивизионе, глава наблюдательного совета "Динамо" Игорь Шуневич высказал президента страны Александру Лукашенко идею о полном отказе от помощи легионеров. Глава государства поддержал инициативу, однако после этого высказывались различные схемы, согласно которым минчане должны раз и навсегда отказаться от иностранцев, в том числе в тренерском штабе, но со временем.