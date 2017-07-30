Михаил Захаров: «Никогда в КХЛ не будет второй белорусской команды, никогда!»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров неожиданно заявил, что второго белорусского клуба в никогда не будет.

– В КХЛ давно пора заявлять вторую команду. Но у нас сразу начинают говорить, что денег нет. Хотя я не верю, что у нас денег нет. Небольшие там средства нужны, как в той же «Югре». За те же деньги могли создать хорошую боевую команду. Не сразу, но в плей-офф она бы играла.

Никогда в КХЛ не будет второй белорусской команды, никогда! Я вам точно говорю. Вы первые, кому я это сказал. Просто мне интересно (громко смеется – Tribuna.com): все мне этот вопрос задают, а я отвечаю: вторую, третью, четвертую и пошло-поехало (продолжает смеяться – Tribuna.com). Ооо, все сразу [говорит неразборчиво] повыскакивали», – сказал Захаров в эфире «Арены» на «Беларусь 1».

Отметим, ранее не раз высказывался о необходимости заявки двух-трех белорусских клубов в КХЛ.

Михаил Захаров: «В КХЛ должно быть три белорусских клуба без иностранцев»