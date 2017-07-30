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Криштиану Роналду: «Я никогда не уклонялся от уплаты налогов. Я верю в справедливость»

31.07.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выступил с заявлением после сегодняшнего появления в суде по делу о неуплате налогов.

32-летний португалец утром давал показания по делу об уклонении от уплаты налогов на 14,7 миллиона евро. Он заявил, что невиновен и явился на заседание только из-за своей репутации. После заседания он отказался от общения с прессой – его ждали 215 представителей СМИ.

«Испанские налоговые органы полностью осведомлены обо всех моих доходах, вся необходимая информация была предоставлена. Я никогда ничего не скрывал и не пытался уклоняться от уплаты налогов.

Я всегда добровольно заполняю свои налоговые декларации, потому что считаю, что каждый должен платить налоги в соответствии с их доходом. Я спрашивал у своих финансовых консультантов: они уверены, что все оплачено правильно, я не хочу никаких проблем.

Сейчас настало время системе правосудия выполнить свою работу. Я верю в справедливость и надеюсь на справедливое решение. Чтобы избежать ненужного давления, я не буду не комментировать этот вопрос до тех пор, пока решение не будет принято», – заявил Роналду.

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выступил с заявлением после сегодняшнего появления в суде по делу о неуплате налогов.

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