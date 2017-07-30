Олег Сидоренков: «В последние дни у команды было понимание. Рад, что все закончилось и мы взяли три очка»

Главный тренер Олег Сидоренков прокомментировал победу над «Слуцком» (1:0) в матче 16-го тура высшей лиги.

– Сенсация?

– Ну да, если команда, которая замыкает турнирную таблицу, обыгрывает четвертую команду в таблице, то это считается аутсайдером. Повторюсь: я верю в свою команду и людей, с которыми работаю. У нас существенно обновилась команда. Так бывает, потому что мы должны как-то исправлять ситуацию. Не только футболисты и тренеры, но и работники клуба. Доволен, как мы прожили последние дни, готовились, какое было от команды понимание. Рад, что все закончилось и мы взяли три очка.

– Сколько вы примерно тренировались этим составом?

– Кто-то приехал раньше, кто-то позже, но этим составом – две-три недели было.

– Какую линию в своей команде считаете сильнейшей?

– Мы командой хорошо сыграли. Линий тут каких-то выделять не стоит, просто вся команда сыграла хорошо.

– Эта команда намного классней той, что была в первом круге?

– Не хочу говорить о классе, о нем речь не идет, раз мы замыкаем турнирную таблицу. Речь должна идти о качестве, с помощью которого мы добиваемся результата. Надо здесь и сейчас доказывать свою состоятельность, – сказал Сидоренков в эфире «Беларусь 5».