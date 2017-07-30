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Чемпионат Беларуси. 16-й тур стал самым результативным в сезоне

31.07.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В поединках 16-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге было забито 25 мячей, что в среднем составило 3,13 гола за матч. Таким образом, тур стал самым результативным в сезоне.

Средняя результативность по турам:

1 тур – 1,88 гола за матч
2 тур – 1,88 
3 тур – 1,75
4 тур – 2,75
5 тур – 2,13
6 тур – 2,38
7 тур – 2
8 тур – 2,13
9 тур – 2,75
10 тур – 1,38
11 тур – 2,25
12 тур – 1,75
13 тур – 1,88
14 тур – не закончен
15 тур – 1,63
16 тур – 3,13

 
 
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В поединках 16-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге было забито 25 мячей, что в среднем составило 3,13 гола за матч.

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