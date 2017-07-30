|
Чемпионат Беларуси. 16-й тур стал самым результативным в сезоне
31.07.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В поединках 16-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге было забито 25 мячей, что в среднем составило 3,13 гола за матч. Таким образом, тур стал самым результативным в сезоне.
Средняя результативность по турам:
1 тур – 1,88 гола за матч
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поединках 16-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге было забито 25 мячей, что в среднем составило 3,13 гола за матч.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии