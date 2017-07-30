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Виталий Павлов: «Я ребят предупреждал, что во втором круге против нас все будут играть в совсем другой футбол»

31.07.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Нафтана» (0:1) в рамках 16-го тура высшей лиги.

– Оценка по игре неудовлетворительная: проиграли дома. Я ребят предупреждал, что во втором круге против нас все будут играть в совсем другой футбол и будет вдвойне тяжелее. Ситуацию усугубило, что у «Нафтана» новая команда, в которой каждый хочет себя проявить.

Тяжело, конечно, вскрывать команды, которые играют от обороны – а у «Нафтана» достаточно насыщенные оборона и средняя линия. В первом тайме мы свои моменты не использовали. Я своих ребят предупреждал, что по ветру тяжело будет, так и сложилось. В команде есть исполнители, которые могут забить, поэтому, так и получилось: Сучков исполнил, а Рыжко забил. Потом тяжело было моменты создавать и забивать. К сожалению, мы недодавили, хотя моменты были. В результате – упустили победу, – сказал Павлов.

Напомним, по итогам первого круга «Слуцк» занимал четвертое место.

 
 
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Нафтана» (0:1) в рамках 16-го тура высшей лиги.

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