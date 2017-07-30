ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Сидоренков: «На протяжении всего дня было непонятно, заявимся мы или нет. Хочу поблагодарить школу Алейникова, выступившую гарантом в нашей ситуации»

31.07.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал победу над «Слуцком» (1:0) в матче 16-го тура высшей лиги.

– Очень рад сегодняшней победе. В «Нафтане» это большая редкость. Благодарен существенно обновленной команде, что сегодня мы проявили характер.

На протяжении всего дня было непонятно, заявимся мы или нет. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить футбольную школу Сергея Алейникова, которая выступила определенным гарантом в нашей ситуации. Мы сотрудничаем на протяжении определенного количества времени, то есть они помогли состояться сегодняшнему матчу полноценно. Чтобы не было такого, как в игре с «Крумкачамі»: тренируется один состав, а играет другой.

Поздравляю свою команду с победой. Мы опасались соперника, знали и уважали его, ведь «Слуцк» идет в лидерах и провел хороший первый круг. Но в нынешней ситуации у нас нет возможности выбирать соперника. Мы должны с каждой командой играть на максимуме. Сегодня, слава Богу, получилось. Я уже поблагодарил свою команду. Идем дальше, – сказал Сидоренков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал победу над «Слуцком» (1:0) в матче 16-го тура высшей лиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Беларуси. 16-й тур стал самым результативным в сезоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика