Олег Сидоренков: «На протяжении всего дня было непонятно, заявимся мы или нет. Хочу поблагодарить школу Алейникова, выступившую гарантом в нашей ситуации»

Главный тренер Олег Сидоренков прокомментировал победу над «Слуцком» (1:0) в матче 16-го тура высшей лиги.

– Очень рад сегодняшней победе. В «Нафтане» это большая редкость. Благодарен существенно обновленной команде, что сегодня мы проявили характер.

На протяжении всего дня было непонятно, заявимся мы или нет. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить футбольную школу Сергея Алейникова, которая выступила определенным гарантом в нашей ситуации. Мы сотрудничаем на протяжении определенного количества времени, то есть они помогли состояться сегодняшнему матчу полноценно. Чтобы не было такого, как в игре с «Крумкачамі»: тренируется один состав, а играет другой.

Поздравляю свою команду с победой. Мы опасались соперника, знали и уважали его, ведь идет в лидерах и провел хороший первый круг. Но в нынешней ситуации у нас нет возможности выбирать соперника. Мы должны с каждой командой играть на максимуме. Сегодня, слава Богу, получилось. Я уже поблагодарил свою команду. Идем дальше, – сказал Сидоренков.