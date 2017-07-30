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Олег Сидоренков: «На протяжении всего дня было непонятно, заявимся мы или нет. Хочу поблагодарить школу Алейникова, выступившую гарантом в нашей ситуации»
31.07.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
– Очень рад сегодняшней победе. В «Нафтане» это большая редкость. Благодарен существенно обновленной команде, что сегодня мы проявили характер.
На протяжении всего дня было непонятно, заявимся мы или нет. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить футбольную школу Сергея Алейникова, которая выступила определенным гарантом в нашей ситуации. Мы сотрудничаем на протяжении определенного количества времени, то есть они помогли состояться сегодняшнему матчу полноценно. Чтобы не было такого, как в игре с «Крумкачамі»: тренируется один состав, а играет другой.
Поздравляю свою команду с победой. Мы опасались соперника, знали и уважали его, ведь
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Олег Сидоренков: «На протяжении всего дня было непонятно, заявимся мы или нет. Хочу поблагодарить школу Алейникова, выступившую гарантом в нашей ситуации»
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал победу над «Слуцком» (1:0) в матче 16-го тура высшей лиги.
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