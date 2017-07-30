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Александра Герасименя: «Мне прямо и в глаза говорили, что пора бы и закончить карьеру. Пусть и в закамуфлированной форме»
31.07.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская пловчиха
- За 15 лет во взрослом плавании ты выиграла 21 медаль на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Наверное, с возрастом ощущения от восхождения на пьедестал становятся другими?
– Нет, каждый раз получаю от этого только приятные эмоции. Другое дело, что разными могут быть уровни мотивации. Или отношение каких-то людей. Например, считающих, что тебе пора бы уже и закончить карьеру.
- Что, так прямо и говорили в глаза?
– По сути, да. Пусть и в закамуфлированной форме.
- А ты?
– Меня это нисколько не волнует, выступаю ведь не для них. На сегодняшний день я получаю удовольствие от плавания, – сказала Герасименя.
Напомним, на чемпионате мира-2017 в Будапеште белоруска завоевала бронзу на дистанции 50 метров на спине.
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Александра Герасименя: «Мне прямо и в глаза говорили, что пора бы и закончить карьеру. Пусть и в закамуфлированной форме»
Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко об ощущениях, которые она испытывает от от восхождения на...
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