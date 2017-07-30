Александра Герасименя: «Мне прямо и в глаза говорили, что пора бы и закончить карьеру. Пусть и в закамуфлированной форме»

Белорусская пловчиха рассказала корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко об ощущениях, которые она испытывает от от восхождения на пьедестал.

- За 15 лет во взрослом плавании ты выиграла 21 медаль на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Наверное, с возрастом ощущения от восхождения на пьедестал становятся другими?

– Нет, каждый раз получаю от этого только приятные эмоции. Другое дело, что разными могут быть уровни мотивации. Или отношение каких-то людей. Например, считающих, что тебе пора бы уже и закончить карьеру.

- Что, так прямо и говорили в глаза?

– По сути, да. Пусть и в закамуфлированной форме.

- А ты?

– Меня это нисколько не волнует, выступаю ведь не для них. На сегодняшний день я получаю удовольствие от плавания, – сказала Герасименя.

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Будапеште белоруска завоевала бронзу на дистанции 50 метров на спине.