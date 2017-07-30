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Неймар посоветовал Коутиньо перейти не в «Барселону», а в «ПСЖ»

31.07.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Неймар, который близок к переходу в «ПСЖ», хочет, чтобы к парижанам присединился и полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Игроки сборной Бразилии знакомы с 14 лет и много общаются через Whatsapp.

Неймар советует Коутиньо перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону», с которой хавбек уже согласовал 5-летний контракт.

Ожидается, что «ПСЖ» выкупит Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро.

Почему Неймар все еще в «Барселоне»

 
 
Ссылка на источник 24
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Нападающий «Барселоны» Неймар, который близок к переходу в «ПСЖ», хочет, чтобы к парижанам присединился и полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

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