|
Неймар посоветовал Коутиньо перейти не в «Барселону», а в «ПСЖ»
31.07.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Неймар, который близок к переходу в «ПСЖ», хочет, чтобы к парижанам присединился и полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Игроки сборной Бразилии знакомы с 14 лет и много общаются через Whatsapp.
Неймар советует Коутиньо перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону», с которой хавбек уже
Ожидается, что «ПСЖ» выкупит Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Барселоны» Неймар, который близок к переходу в «ПСЖ», хочет, чтобы к парижанам присединился и полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии