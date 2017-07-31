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20-летний полузащитник из Руанды перейдет в «Шахтер»
31.07.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает ведущее англоязычное издание Руанды The New Times, 20-летний полузащитник Патрик Сибомана перейдет в
Сибомана прибыл в «Шахтер» в пятницу вечером и в настоящее время проходит медобследование.
Предыдущим клубом Сибоманы был клуб из Руанды АПР, за который он выступал с 2013 года. На счету игрока – 6 матчей за сборную Руанды, в которых он забил один мяч.
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Как сообщает ведущее англоязычное издание Руанды The New Times, 20-летний полузащитник Патрик Сибомана перейдет в «Шахтер».
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