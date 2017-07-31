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Главный турнир года по Dota 2 – через 2 дня. Качайте приложение Well Played!

31.07.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный турнир года по Dota 2  - The International 2017 – начинается в среду.

18 команд разыграют больше 23 миллионов долларов. За главный приз поборется и белорус Алексей «j4» Липай в составе HellRaisers.

Качайте приложение Well Played – и вы бесплатно получаете:

1) Расписание всех матчей со статистикой, стримами (англоязычным и русским) и возможностью подписаться на нужный матч или команду и получать пуши о начале и результате игр.
2) Ленту новостей и текстов про Dota 2 – самые горячие новости и самые интересные тексты будут мгновенно прилетать вам пушами.
3) Ленту мемов, над которыми можно посмеяться, пока нет игр.
4) Ленту стримов: вы можете подписаться на любого популярного игрока или стримера (даже Папича!) и получать пуши, когда он запускает стрим.

Людей не обманешь:

Главный турнир года по Dota 2 – через 2 дня. Качайте приложение Well Played!

Качайте приложение Well Played и пишите нам, что еще нужно улучшить. Мы читаем все отзывы и стараемся делать приложение лучше – для вас.

 
Теги: Новости
 
 
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Главный турнир года по Dota 2 - The International 2017 – начинается в среду.

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