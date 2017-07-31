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Главный турнир года по Dota 2 – через 2 дня. Качайте приложение Well Played!
31.07.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный турнир года по Dota 2 - The International 2017 – начинается в среду.
18 команд разыграют больше 23 миллионов долларов. За главный приз поборется и белорус Алексей «j4» Липай в составе HellRaisers.
1) Расписание всех матчей со статистикой, стримами (англоязычным и русским) и возможностью подписаться на нужный матч или команду и получать пуши о начале и результате игр.
Людей не обманешь:
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Главный турнир года по Dota 2 - The International 2017 – начинается в среду.
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