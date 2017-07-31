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Руководство «Крумкачоў» не выполнило обещание рассчитаться с игроками до матча с «Витебском»

31.07.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Крумкачоў» Василий Хомутовский прокомментировал ничью с «Витебском» (2:2) в рамках 16-го тура высшей лиги.

– Наверное, никто не знал, как мы сыграем с «Витебском». Думаю, ребята сами не знали, что от себя ожидать. Группа лидеров на матч не поехала. Они предупреждали руководство о том, что если с ними не рассчитаются до матча с «Витебском», как было обещано, то они на него не поедут. Так и вышло. Многим ребятам, которые играли только за дубль, пришлось дебютировать в Витебске. Они играли на эмоциях. У них многое не получалось, но многое получалось за счет самоотдачи и старания. Молодые пацаны дебютировали и смогли добыть очко – респект им за это.

Гол Костюкевича? Моя работа – не обращать внимание на то, что он так удачно для нас и неудачно для «Витебска» выбил мяч. Меня больше интересует, как он и Антон Шунто работали по ходу матча на воротах. Гол Костюкевича – это стечение обстоятельств и не более того: далеко выбил, мокрая трава, быстрый отскок. Гущенко – сильный вратарь, он не должен опускать руки. Что касается Костюкевича, то меня больше волнует то, в каких моментах он выручал команду и где мог сыграть еще лучше, – сказал Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

Почему «Крумкачы» обречены на гибель?

«Сказали, что у меня столько же голов, сколько у Шикавки. Это показатель». Вратарь «Крумкачоў» забивает от своих ворот, а потом удаляется

 
Теги: Витебск
 
 
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Тренер «Крумкачоў» Василий Хомутовский прокомментировал ничью с «Витебском» (2:2) в рамках 16-го тура высшей лиги.

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