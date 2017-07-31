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Роналду грозит 7 лет тюрьмы за неуплату налогов, если его вину полностью докажут

01.08.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны детали наказания, которое грозит форварду «Реала» Криштиану Роналду за махинации с налогами.

Капитану сборной Португалии грозит минимум 7 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме.

Этот срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

До 11 августа 32-летний футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.

Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

 
 
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Стали известны детали наказания, которое грозит форварду «Реала» Криштиану Роналду за махинации с налогами.

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