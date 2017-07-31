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Футбольная ассоциация Англии вводит 2-матчевые дисквалификации для игроков-симулянтов
01.08.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольная ассоциация Англии с нового сезона вводит особые наказания для игроков-симулянтов, им будет угрожать 2-матчевая дисквалификация.
Считается, что новое правило будет удерживать игроков от обмана судей.
Подпадать под него будут только действия, которые привели к красной карточке у соперника (в том числе при второй желтой карточке – прим. Sports.ru), а также назначению пенальти.
Сообщается, что рассматривать инциденты с возможными симуляциями будет специальная комиссия в течение 48 часов. В ее состав будут входить бывший игрок, бывший тренер и бывший судья. Решение о дисквалификации должно приниматься единогласно.
Похожее правило уже применяется в Шотландии, но там решение о дисквалификации выносит один человек.
Новое правило может начать применяться уже с 4 августа, когда стартует 1-й тур чемпионшипа.
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Футбольная ассоциация Англии с нового сезона вводит особые наказания для игроков-симулянтов, им будет угрожать 2-матчевая дисквалификация.
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