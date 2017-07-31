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«Крумкачы» нарушают график выплат долга БАТЭ

01.08.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Крумкачы» нарушают график выплат долга БАТЭ. Об этом сообщил журналист «Прессбола» Сергей Мордасевич.

«Долг перед БАТЭ по-прежнему висит камнем на душе. И, кстати, график выплат займа, по сведениям «ПБ», нарушается. Команда разваливается, и прогнозы неутешительные.

История, которая начиналась как сказка, грозит закончиться печально. Народные восторги сменились критикой и даже неприязнью. «Вороны» так радовались выходу в кубковый четвертьфинал, называли это достижение историческим, но доживут ли они до весны? И доиграют ли вообще этот чемпионат?» – сказал Мордасевич.

«После сезона засыпал с одной мыслью: как отдать деньги БАТЭ?» Денис Шунто – о том, как будут жить «Крумкачы»

 
 
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«Крумкачы» нарушают график выплат долга БАТЭ.

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